Ъ: Жители удаленных регионов российского Дальнего Востока испытывают нехватку продуктов и товаров первой необходимости

По данным газеты «Коммерсантъ», жители удаленных регионов российского Дальнего Востока испытывают нехватку продуктов и товаров первой необходимости. Контейнеры с грузами для Сахалина, Чукотки, Камчатки и Магаданской области застряли в портах Приморья из-за резкого увеличения транзита из Китая. Жители поселков Чукотки опубликовали обращение к президенту России.
2021-11-09T11:33:54+03:00
2021-11-09T11:50:21+03:00
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11:33, 09 ноября 2021
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