Ъ: Жители удаленных регионов российского Дальнего Востока испытывают нехватку продуктов и товаров первой необходимости

По данным газеты «Коммерсантъ», жители удаленных регионов российского Дальнего Востока испытывают нехватку продуктов и товаров первой необходимости. Контейнеры с грузами для Сахалина, Чукотки, Камчатки и Магаданской области застряли в портах Приморья из-за резкого увеличения транзита из Китая. Жители поселков Чукотки опубликовали обращение к президенту России.