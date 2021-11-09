В Росгвардии подтвердили информацию о гибели сотрудника при задержании преступников в Санкт-Петербурге

В ведомстве отметили, что погибшего могут наградить за проявленное мужество. Ранее сообщалось, что сотрудник СОБРа попал под колеса автомобиля во время спецоперации и скончался на месте, – передает ТАСС. По последней информации, подозреваемый в убийстве задержан. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.