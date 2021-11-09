Польские пограничники сообщают, что вчера мигранты на белорусской границе более 300 раз пытались прорваться в Польшу

Польские пограничники сообщают о том, что только за вчерашний день мигранты на польско-белорусской границе более 300 раз пытались прорваться в Польшу. 17 человек задержаны. Сегодня глава польского правительства Матеуш Моравецкий и министр обороны Мариуш Блащак посетили пункт пропуска Кузница на границе с Белоруссией, где находится лагерь нелегалов. Варшава считает, что Евросоюз должен ввести санкции против белорусских властей в связи с миграционным кризисом. Польша не исключает обращения за помощью к НАТО. По данным польского Министерства обороны, большая группа белорусских силовиков приближается к лагерю мигрантов в Кузнице. Ранее белорусские власти заявляли о том, что мигранты на законных основаниях находятся на территории Белоруссии.
2021-11-09T11:32:24+03:00
2021-11-09T11:50:01+03:00
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11:32, 09 ноября 2021
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