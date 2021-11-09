ОНК: Обвиняемые участники драки в Новой Москве утверждают, что не трогали четырехлетнего ребенка

Обвиняемые участники драки в Новой Москве утверждают, что не трогали четырехлетнего ребенка. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии города Москвы Богдан Эберт.

«Удалось пообщаться со всеми ребятами: трое русскоговорящие братья Гасановы и Мусаев, он не говорит по-русски, соответственно, какой-то информации от него получить не получилось из-за языкового барьера. Они вину не признают, говорят, что это была провокация. Они шли мимо, им что-то сказали, они ответили, завязалась потасовка. Мальчика никто не трогал, с их слов. Они этого [драки в присутствии четырехлетнего ребенка] не отрицают, но ребенка никто не трогал, с их слов», — сказал он.

Член ОНК Москвы отметил, что к задержанным допущен адвокат, жалоб на содержание во временном изоляторе у них нет.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии посетил участников нападения на мужчину с 4-летним ребенком в Новой Москве. По подозрению в нападении задержаны трое братьев Гасановых, граждан России с 2012-го года, и их знакомый, азербайджанец Араз Мусаев. Сначала молодых людей обвиняли в хулиганстве, затем переквалифицировали статью на «покушение на убийство малолетнего», теперь им грозит срок вплоть до пожизненного. Вину по этой статье обвиняемые не признают, настаивая, что в момент нападения в руке одного был не нож, как считает обвинение, а кистевой эспандер.