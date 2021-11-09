Пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска вернулся на Землю

Спускаемый аппарат приводнился в Атлантике у побережья американского штата Флорида. Желающие имели возможность наблюдать за процессом, благодаря прямой трансляции на сайте НАСА. Полугодовое пребывание на Международной космической станции закончилось для двух американцев – Шейна Кимброу и Меган Макартур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке, который руководил МКС в течение месяца. Он передал полномочия россиянину Антону Шкаплерову, что было закреплено ударом бортового колокола. Перед тем, как взять курс на Землю Crew Dragon облетел станцию, осмотрев космический дом снаружи. Подобная процедура была выполнение впервые с 2012 года. На станции, между тем, остались трое членов экипажа. Помимо Шкаплерова это еще один россиянин Петр Дубов, а также американец Ванде Хай.

10 ноября к МКС отправиться уже третий экипаж Crew Dragon, который доставит на орбиту трех астронавтов.