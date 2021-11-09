Студент из Техаса Тревор Рид объявил голодовку в мордовской колонии, – сообщает Интерфакс со ссылкой на адвокатов. В России американец осужден на 9 лет колонии. Он признан виновным в нападении на полицейских в Москве летом 2019-го года. Вину в нападении Рид не признал.