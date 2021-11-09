Студент из Техаса Тревор Рид объявил голодовку в мордовской колонии, – сообщает Интерфакс со ссылкой на адвокатов. В России американец осужден на 9 лет колонии. Он признан виновным в нападении на полицейских в Москве летом 2019-го года. Вину в нападении Рид не признал.
2021-11-09T11:03:31+03:00
2021-11-09T11:28:02+03:00
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11:03, 09 ноября 2021
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