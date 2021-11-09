Литва вводит режим чрезвычайного положения в районах, граничащих с Белоруссией

С инициативой выступила министр внутренних дел Агне Билотайте. В Службе охраны границы Литвы предупредили нелегалов, что в случае попыток штурма будут применяться спецсредства и оружие.

По данным польской полиции, минувшая ночь на границе с Белоруссией прошла относительно спокойно. Варшава сообщает, что ночью мигранты попытались забросать камнями полицейский автомобиль. Несмотря на заявления польской стороны, ситуация утром начала обостряться. В интернете распространился видеоролик, на котором видно мощное заграждение из колючей проволоки и шеренга польских полицейских в полном боевом обмундировании, а также палатки и костры на сопредельной территории. На других кадрах видно, что группа нелегалов начала движение вдоль заграждений. По словам поляков, они планируют дойти до пункта пропуска, который с сегодняшнего дня закрыт. В МИД Польши считают, что власти Белоруссии добиваются эскалации конфликта и намеренно доставляют находящихся в стране мигрантов к границе. Варшава ранее заявила о возможных жертвах.

Однако в Минобороны Белоруссии говорят, что обвинения в причастности Минска к миграционному кризису бездоказательны, а польская сторона, по мнению белорусов, намеренно политизирует ситуацию. В министерстве уже обвинили Европу в разворачивании военных действий на приграничных территориях. По сообщениям белорусских силовиков, поляки разместили больше десяти тысяч военных у границы, а белорусскую сторону не предупредили.

МВД Белоруссии заявило, что мигранты находятся на белорусской территории на законных основаниях. Министерство обороны Белоруссии обвинило Польшу в размещении 10-ти тысяч военнослужащих у границы. Минск расценивает это как военную деятельность и подчеркивает, что не получал никаких уведомлений из Варшавы.