АТОР фиксирует рост спроса на туры в Европу, во время которых можно привиться от коронавируса иностранной вакциной

Ассоциация туроператоров фиксирует рост спроса на туры в Европу, во время которых можно привиться от коронавируса иностранной вакциной. По сравнению с сентябрем спрос на поездки за вакциной в Сербию вырос в три раза, а в Хорватию в десятки раз. Туроператоры предлагают поездки для вакцинации в Грецию, Хорватию, Словению и Сербию.