АТОР фиксирует рост спроса на туры в Европу, во время которых можно привиться от коронавируса иностранной вакциной

Ассоциация туроператоров фиксирует рост спроса на туры в Европу, во время которых можно привиться от коронавируса иностранной вакциной. По сравнению с сентябрем спрос на поездки за вакциной в Сербию вырос в три раза, а в Хорватию в десятки раз. Туроператоры предлагают поездки для вакцинации в Грецию, Хорватию, Словению и Сербию.
2021-11-09T10:36:45+03:00
2021-11-09T10:53:21+03:00
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10:36, 09 ноября 2021
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