Продюсер «Шоу Виталия Наливкина» рассказал об обысках у съёмочной группы по уголовному делу о хулиганстве

Продюсер «Шоу Виталия Наливкина» Андрей Клочков рассказал об обысках у съёмочной группы по уголовному делу о хулиганстве из-за гранатомета в видео. Ролик вышел в сентябре, но силовики заинтересовались им только после пародии на официального представителя МВД Ирину Волк. Актриса Лариса Кривоносова ранее была приговорена к 3-м месяца колонии. Ее признали виновной в неоднократном нарушении правил административного надзора после освобождения из тюрьмы в 2017-м году.

Виталий Наливкин – вымышленный депутат из Уссурийска. В сатирических видео он борется с коррупцией и улучшает жизнь простых жителей Уссурийска. Актера, который исполняет эту роль, также арестовывали на 5 суток по обвинению в мелком хулиганстве.