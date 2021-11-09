Ректор Шанинки прибыл в Мосгорсуд, который рассмотрит жалобу прокурора на домашний арест

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев прибыл в Мосгорсуд, который сегодня рассмотрит жалобу прокурора на домашний арест. Как сообщает ТАСС, Зуева сопровождают жена и инспектор ФСИН. Прокуратура требует снова отправить Зуева в СИЗО по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Политик Леонид Гозман, который пришел к Мосгорсуду поддержать Зуева, считает требование прокуратуры незаконным. «Я тоже преподаю в Шанинке, хоть и не являюсь членом коллектива. Это какое-то фантастическое беззаконие, даже не само обвинение в преступлении, а беззаконие то, как это проходит. Совершенно очевидно, что Сергей Эдуардович не представляет общественной опасности, и уже тысячу раз наши начальники говорили, что за обвинения в экономических преступлениях нельзя выбирать мерой пресечения содержание под стражей, потому что люди не представляют опасности, это жестоко, до суда они невиновны. Тем не менее, его в СИЗО взяли с больничной койки, несколько дней назад ему сделали операцию на сердце, его госпитализируют два раза в неделю. Российское СИЗО для Сергея – это смерть, прокурор, который требует вернуть Сергея в СИЗО, требует его убить. А судьи рассматривают, убивать или не убивать. Я очень надеюсь, что восторжествует здравый смысл, и они решат его не убивать и отправят обратно на домашний арест», — сказал он. Л.Гозман отметил, что супругу Сергея Зуева не пустили в здание суда.