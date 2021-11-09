Правительство Литвы вводит режим чрезвычайного положения в районах, граничащих с Белоруссией, – сообщает ТАСС. Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют рост потока нелегалов, которые пытаются через Белоруссию попасть в Евросоюз. Эти страны считают, что миграционный кризис создали власти Белоруссии, и называют это гибридной агрессией.

В Минске сегодня заявили, что мигранты на законных основаниях находятся на белорусской территории и никаких нарушений с их стороны нет. Министерство обороны Белоруссии заявило, что Польша разместила у границы 10 тысяч военнослужащих. Минск расценивает это как военную деятельность и подчеркивает, что никаких уведомлений на этот счет не получал.