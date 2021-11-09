В Кемерово прошли обыски и допросы сотрудников штабов Навального

В Кемерово прошли обыски и допросы сотрудников штабов Алексея Навального. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Александр Деревянкин.

«Обыски проходили непосредственно у людей, которые ранее состояли в штабе Навального*, обыски происходили с целью <...> получения сведений, направленных на финансовые операции штаба Навального, когда в какой период, какие люди там работали, какие сведения передавали в руководящий штаб, что известно о распространении сведений, направленных на противодействие действующей власти, призывы к ее свержению, кто спонсировал эти организации. В ходе обыска были изъяты телефоны, ноутбуки, интересовала цифровая техника. После проведения обыска люди были доставлены для допроса. Допрашивали их свидетелями о деятельности Навального. <...> Поручение пришло из города Москвы, не поясняли, что за дело, почему проводятся обыски. Никому обвинений предъявлено не было. Это было все в Кемерово», — сказал он.

А.Деревянкин отметил, что обыски проходили у активистов Дмитрия Диденко и Дарьи Романчук.

Как сообщает правозащитный проект «ОВД Инфо*», рано утром силовики пришли также к соратникам Навального в Уфе. По подсчетам проекта, обыски в общей сложности прошли у 10 активистов.

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