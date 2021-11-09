Онлайн-кинотеатрам могут запретить показ фильмов, в которых показаны любые нетрадиционные сексуальные отношения

С таким предложением выступили в Роскомнадзоре.

Внести изменения в закон об информации призвали на заседании Общественной палаты при ведомстве – сообщают источники газеты «Ведомости». При этом инициативная группа, по данным издания, ссылается на недавнюю речь президента России Владимира Путина на Валдайском форуме, где он назвал чудовищной ситуацию, когда «мальчику внушают, что он может стать девочкой».

В Ассоциации юристов России недоумевают, зачем нужно дополнительно создавать ограничения. По словам экспертов, в стране уже есть закон, по которому все фильмы и сериалы, где присутствуют подобные сцены, должны маркироваться пометкой «18+». В организации говорят, что из-за «размытости» формулировок данной инициативы под запрет может попасть практически любой фильм.

Однако в России уже вырезают сцены однополого секса из картин. Так, например, фильм про Элтона Джона вышел на экраны без откровенных кадров. Представители онлайн-платформ отказались комментировать данную новость.

Наказание, которое предложили авторы инициативы за нарушение закона, – штраф до миллиона рублей и приостановление деятельности на 90 дней.