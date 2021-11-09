Полиция: Обстановка на польско-белорусской границе минувшей ночью была относительно спокойной

Обстановка на польско-белорусской границе минувшей ночью была относительно спокойной, – сообщает польская полиция. Она распространила видеоролик о происходящем на сопредельной территории.

Нелегальные мигранты разбили лагерь в непосредственной близости от границы. Напомним, вчера были попытки силового перехода границы. Польские пограничники применяли слезоточивый газ.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют рост потока нелегалов, которые пытаются через Белоруссию попасть на территорию ЕС. Официальный представитель Еврокомиссии Адальберт Янц заявил, что белорусский руководитель Александр Лукашенко хочет дестабилизировать ситуацию в Европе.

МВД Белоруссии заявило сегодня, что мигранты находятся на белорусской территории законно и никаких нарушений с их стороны нет. В свою очередь, министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер считает, что Германия и Польша не могут в одиночку справиться с ситуацией на границе. Им необходима помощь Евросоюза.