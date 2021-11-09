В октябре зафиксирована новая волна ажиотажного спроса на ноутбуки, – отмечают продавцы техники. Причина – новые ограничения и снижение цен, – сообщает РБК. В прошлом году на фоне пандемии ноутбуки стали товаром первой необходимости.
2021-11-09T09:35:16+03:00
2021-11-09T09:49:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:35, 09 ноября 2021
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