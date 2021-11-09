В октябре зафиксирована новая волна ажиотажного спроса на ноутбуки, – отмечают продавцы техники. Причина – новые ограничения и снижение цен, – сообщает РБК. В прошлом году на фоне пандемии ноутбуки стали товаром первой необходимости.