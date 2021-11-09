ФСО сообщает о том, что с сегодняшнего дня и до четверга пройдут специальные учения в АП, правительстве, ГД, Совфеде

Федеральная служба охраны сообщает о том, что с сегодняшнего дня и до четверга будут проводиться специальные учения в администрации президента, в правительстве, Госдуме, Совете Федерации и на других объектах. Ограничений на передвижение граждан и проезд транспорта в рамках мероприятия не планируется, – отмечает РИА.
2021-11-09T09:35:02+03:00
2021-11-09T09:35:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:35, 09 ноября 2021
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