Президент Франции Эммануэль Макрон, как ожидается, сегодня выступит с телеобращением к нации

Основной темой станет ухудшение ситуации с коронавирусом, сообщили в правительстве Франции. Там подчеркнули, что в стране наблюдается возобновление эпидемии. В обращении речь пойдёт и о восстановлении экономики на фоне ситуации с коронавирусом, а также об итогах ранее проведённых реформ. В Елисейском дворце информацию о грядущем выступлении Макрона подтвердили.

Последние три недели, по официальным данным, во Франции наблюдается незначительный рост числа заболевших ковидом. Власти страны ранее пообещали новые меры для активизации прививочной кампании. Во Франции на данный момент вакцинировались 75% жителей. Однако в правительстве подчеркнули, что этого недостаточно для радикального снижения рисков появления новой волны эпидемии, допустив введение обязательной ревакцинации.

Последний раз президент Франции обращался к нации минувшим летом. Тогда он объявил об ужесточении противоэпидемических мер, в частности, ввёл обязательную вакцинацию для медиков и систему санитарных пропусков для посещения массовых мероприятий.