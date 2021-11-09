В регионах Дальнего Востока сообщают о нехватке продуктов из-за проблем с доставкой грузов через порты Приморья

К стандартному объему грузопотока добавилась и перевозка транзитных контейнеров из Китая. Их ставят в приоритет, а транспорт с грузом для Сахалина, Чукотки, Камчатки и Магаданской области обсуживают в последнюю очередь, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на поставщиков. Региональные власти также признают проблему и отмечают, что задержки поставок доходят до двух месяцев. Местные жители жалуются на нехватку продуктов, в том числе овощей, фруктов, молочной продукции и яиц. Они обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации. В Министерстве транспорта уже создали специальную комиссию по контролю над поставкой грузов в дальневосточные регионы. Соблюдение закона при организации завоза продуктов в северные районы уже проверяет Приморская транспортная прокуратура. В судоходных компаниях не ждут скорейшего решения вопроса и ожидают, что проблемы будут наблюдаться в течение всего следующего года. При этом, по их словам, ситуация с доставкой продуктов первой необходимости не самая сложная, куда серьезнее проблема с перевозкой стройматериалов.

Во Владивостокском морском торговом порту отвергают информацию о задержках и отмечают, что приоритет отдают внутренним рейсам из-за их социальной значимости.