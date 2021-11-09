Московское правительство выделит восьми столичным предприятиям субсидии – более 77-ми миллионов рублей, – сообщается на сайте мэра. Среди получателей есть производитель лифтов, конструкторское бюро, кондитерский комбинат и другие, – отмечает РИА. В мэрии уточнили, что общая сумма поддержки в этом году превысит 150 миллионов рублей.