Московское правительство выделит восьми столичным предприятиям субсидии – более 77-ми миллионов рублей, – сообщается на сайте мэра. Среди получателей есть производитель лифтов, конструкторское бюро, кондитерский комбинат и другие, – отмечает РИА. В мэрии уточнили, что общая сумма поддержки в этом году превысит 150 миллионов рублей.
2021-11-09T08:35:50+03:00
2021-11-09T08:35:50+03:00
https://echo.msk.ru/news/2932970-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:35, 09 ноября 2021
Загрузка комментариев...