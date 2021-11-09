«Ведомости»: Онлайн-кинотеатрам могут запретить показ фильмов с нетрадиционными сексуальными отношениями

По данным газеты «Ведомости», онлайн-кинотеатрам под угрозой блокировки могут запретить показ фильмов с нетрадиционными сексуальными отношениями. Инициатива еще обсуждается в Общественном совете при Роскомнадзоре, – сообщает издание со ссылкой на информированные источники. Нынешние законы позволяют показывать такой контент под маркировкой 18+.
2021-11-09T08:35:10+03:00
2021-11-09T08:35:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:35, 09 ноября 2021
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