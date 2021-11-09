Россия восстановила регулярное авиасообщение с девятью странами, в том числе с Нидерландами, Норвегией, Швецией и Таиландом. Кроме того, с сегодняшнего дня снимаются ограничения на регулярные и чартерные полеты на египетские курорты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.
2021-11-09T08:34:27+03:00
2021-11-09T08:34:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:34, 09 ноября 2021
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