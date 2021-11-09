Полиция пришла с обысками к сторонникам Алексея Навального в Кемерове, Новокузнецке и Уфе

Следственные действия проводятся по 11-ти адресам, – сообщает «Новая газета». С чем это связано, пока неизвестно. Некоторых активистов отвезли в Следственный комитет на допрос. Среди них есть и случайные люди, – пишет в Твиттере соратник Навального Леонид Волков. По его словам, силовики действуют по старой схеме – «максимально ограбить и вынести всю технику».