Россия с сегодняшнего дня возобновляет авиасообщение с 9 странами

Регулярные полёты вновь будут выполняться в Иран, Нидерланды, Норвегию, Оман, Словению, Тунис, Швецию, Таиланд, а также на Багамы. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе. Частота рейсов составит до трёх в неделю. Отправиться в другие страны удастся не только из Москвы. Так, например, в Амстердам можно будет улететь из Санкт-Петербурга, Сочи и Калининграда.

Международное авиасообщение Россия полностью закрыла в марте прошлого года из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Тогда перевозчикам разрешили выполнять только так называемые вывозные рейсы для возвращения людей домой. Исключение также сделали для грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных перевозок. На данный момент Россия возобновила авиасообщение с более чем 40 странами мира.

Сегодня также снимаются введённые ранее ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и Арабскими Эмиратами.