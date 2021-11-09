В Кемеровской области и Уфе полиция пришла с обысками к соратникам Алексея Навального

Обыски проходили у 12 человек. Большинство были либо сотрудниками, либо волонтерами местных штабов Алексея Навального. Известно, что силовики изымают у них компьютеры и иную технику. Как сообщает правозащитный проект «ОВД-инфо*», одного из активистов задержали с применением силы и выломали ему дверь, другого – везут на допрос в Следственный комитет, несмотря на коронавирус. Причины обысков пока не уточняются. Кроме того, силовики пришли и к экс-кандидату в Госдуму от «Яблока» Денису Шакину. Об этом рассказал в своих соцсетях зампред кемеровского реготделения партии Владимир Шехтман. По его словам, обыски связаны с делом об экстремизме, которое возбуждено из-за работы местного штаба Алексея Навального. В июне текущего года суд признал Фонд Борьбы с коррупцией*, Фонд защиты прав граждан* и штабы Навального* экстремистскими организациями. Позднее это решение утвердил апелляционный суд. Как уточняют правозащитники «ОВД-инфо», на допросе задержанных спрашивают о работе в штабеи пожертвованиях в ФБК.

Соратник оппозиционного политика Леонид Волков в своих соцсетях отметил, что обыски в Кемеровской области и Уфе проходят с целью просто «максимально ограбить и вынести всю технику» у активистов.

Напомним, российские власти считают правозащитный проект «ОВД-Инфо» — иностранным агентом.

* "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом. Фонд борьбы с коррупцией - НКО, признанное иностранным агентом; экстремистская организация, запрещённая в России. Фонд защиты прав граждан - НКО, признанное иностранным агентом; экстремистская организация, запрещённая в России. Штабы Навального - НКО, признанное иностранным агентом; экстремистская организация, запрещённая в России.