СК прекратил дело против красноярского бизнесмена Быкова о неуплате налогов

Следственный комитет прекратил расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в отношении красноярского бизнесмена Анатолия Быкова. В СК пояснили, что Быков полностью возместил ущерб в размере 60-ти миллионов рублей. Пени и штрафы составили 15 миллионов. Ранее Быков был осужден на 13 лет лишения свободы. Его признали виновным в организации двух убийств в 1994-м году.