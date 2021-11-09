Мосгорсуд рассмотрит жалобу прокуратуры на отказ заключить под стражу ректора университета «Шанинка» Сергея Зуева

Он является фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Определиться со своей позицией по апелляции прокуратуры Мосгорсуд должен был еще в конце октября. Однако этому помешали проблемы со здоровьем, возникшие у Зуева: его госпитализировали для проведения операции на сердце. Накануне ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук, известной как «Шанинка», выписали из больницы, рассказал агентству ТАСС его адвокат Сергей Севрук. По словам юриста, если самочувствие его подзащитного не ухудшится, то он будет участвовать в заседании суда.

В середине октября Сергей Зуев был отправлен под домашний арест, несмотря на просьбу следствия заключить его под стражу. В качестве одной из причин Тверской суд Москвы указал наличие проблем со здоровьем у ректора «Шанинки». Сам он обвиняется в хищении 21 млн рублей бюджетных средств: по версии следствия, они были выделены в рамках госконтрактов по федеральному проекту «Учитель будущего». Зуев свою вину отрицает.

Уголовное дело против ректора «Шанинки» связано с преследованием вице-президента «Сбербанка» и бывшего замминистра просвещения Марины Раковой. В середине октября ее и еще нескольких фигурантов арестовали на 2 месяца.