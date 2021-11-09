Депутат Госдумы Валерий Рашкин объявил о готовности прийти в Следственный комитет в связи с делом о незаконной охоте

Ранее члена фракции КПРФ обнаружили в лесу с тушей лося в багажнике автомобиля.

Глава московского штаба компартии утверждает, что в СК он может явиться по вызову соответствующего следователя. Об этом говорится в письме, которое депутат направил в ведомство. Валерий Рашкин отдельно отметил, что готов прийти в целях установления истины по делу, и добавил, что событие, о котором идёт речь, «обрело множество домыслов и догадок, высказанных журналистами, политиками и государственными деятелями».

Депутата задержали в Саратовской области в конце октября. В региональном МВД отмечали, что в машине Рашкина была разделанная туша лося, топор и два ножа со следами крови. По факту произошедшего завели уголовное дело по статье о незаконной охоте, по которой предполагаемому нарушителю грозит до двух лет лишения свободы. Депутат в свою очередь утверждал, что тело животного нашел в лесу и загрузил его в машину, чтобы отвезти в полицию.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что если прокурор обратится с просьбой снять с Рашкина депутатский иммунитет, то нижняя палата парламента будет готова незамедлительно назначить заседание по этому вопросу.

Валерий Рашкин заседает в Госдуме с 99-ого года. На последних выборах баллотировался как одномандатник, но проиграл, после чего вернулся в нижнюю палату парламента уже по партийным спискам.