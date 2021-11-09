Франция подпишет договор о передаче государству Бенин произведений искусства, вывезенных оттуда еще 130 лет назад

Эксперты называют это событие историческим.

Речь идет об артефактах, которые в 1892 году оказались в руках французских колониальных войск в ходе войн в Западной Африке. Тогда Бенин назывался королевством Дагомея. Среди сокровищ, которые вернутся на свою историческую родину – тотемные статуи, священные алтари и королевские троны, находившиеся во дворцах столицы того государства Абомея.

Франция и ее бывшая колония на протяжении долгих лет вели переговоры о передаче части артефактов Бенину. Париж неизменно отказывался возвращать сокровища, однако четыре года назад французский президент Эмманюэль Макрон в ходе своей поездки по Западной Африке пообещал вернуть ей, как он выразился, «ее национальное достояние». В конце октября предметы из коллекции в последний раз демонстрировались в парижском Музее на набережной Бранли.

Впрочем, в Бенине говорят, что возвращение 26 экспонатов на родину – это только начало: как утверждают власти республики, во Франции хранится около 6 тысяч предметов, связанных с культурным наследием западноафриканской страны – в том числе, в частных коллекциях.

О намерениях вернуть африканским государствам часть предметов, вывезенных в колониальный период, ранее объявляли также Германия и Великобритания.