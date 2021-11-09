Грузинского политика Михаила Саакашвили перевели в тбилисскую тюремную больницу

Он держит голодовку уже больше месяца.

О госпитализации бывшего президента объявила Пенитенциарная служба Грузии. В сообщении сказано, что Михаил Саакашвили находится в тюремной больнице на севере Тбилиси. Оппозиционера перевели, чтобы предотвратить угрозу ухудшения состояния здоровья.

При этом, омбудсмен Грузии Нино Ломджария после встречи в Саакашвили объявила, что политика отвезли в тюремную больницу против его воли, то есть ему перед транспортировкой сказали, что переводят в гражданское медучреждение.

Госпитализировать Саакашвили ранее рекомендовал консилиум специалистов. На минувших выходных политик отказался от приёма жизненно необходимых пищевых добавок, лекарств и от прохождения тестов. По словам личного доктора Саакашвили, состояние здоровья политика ухудшается с каждым часом.

Михаил Саакашвили отказывается принимать пищу, пока его не выпустят на свободу. Бывшего президента арестовали после того, как он тайно вернулся в страну. Помимо незаконного пересечения границы, ему предъявлены обвинения еще по нескольким делам.