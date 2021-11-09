В суде сегодня пройдет предварительное заседание по делу против журналистов интернет-издания DOXA

Их обвиняют в вовлечении детей в несогласованные митинги.

Более полугода четверо журналистов студенческого издания почти все время вынужденно сидят дома и не могут пользоваться средствами связи. Такие ограничения по просьбе следователя еще в апреле назначил Басманный районный суд Москвы. Исключение — два часа на прогулку и другие дела вне четырех стен.

По словам защиты, причина всему — ролик DOXA, в котором журналисты призывают студентов не бояться угроз отчисления из-за участия в несогласованных митингах. Тогда по всей России готовились акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Следствие считает, что таким образом обвиняемые решили поддержать организаторов публичных мероприятий. Сначала в деле фигурировал и сторонник Навального Леонид Волков, но позднее производство против журналистов сделали отдельным. В конце прошлого месяца суд отказался изменить им меру пресечения. Запрет определенных действий продлится как минимум до 22 ноября.

Журналистам грозит до трех лет лишения свободы.