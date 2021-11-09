Американский онлайн-брокер Robinhood сообщил о хищении данных миллионов своих пользователей

Злоумышленники получили доступ к адресам электронной почты и к именам. В компании подчеркнули, что номера банковских карт не были раскрыты и клиенты не понесли финансовых потерь. В администрации уточнили, что мошенник получил доступ к внутренней системе после того, как позвонил в службу поддержки и представился уполномоченной стороной. У компании Robinhood больше 22 миллионов счетов клиентов, на которых 95 миллиардов долларов.
2021-11-09T05:09:49+03:00
2021-11-09T05:09:49+03:00
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05:09, 09 ноября 2021
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