Стометровый контейнеровоз переломился пополам у берегов Приморья, сообщили в порту Находки

Судно Rise Shine под флагом Панамы село на мель. Как передает ТАСС, решается вопрос об эвакуации экипажа.
2021-11-09T05:09:22+03:00
2021-11-09T05:09:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:09, 09 ноября 2021
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Мне-то еще гораздо легче остальных. Главное на провокации не поддаваться Надеюсь, что как когда-то на путинском Совбезе рассматривали фото моих трусов и обсуждали, как лучше намазать «Новичком» «зону гульфика», так теперь докладывают о секретных данных с камеры, установленной в туал барака 2 отряда ИК-2...