Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что продал акции телеканалов «Прямой» и «Пятый канал»

По его словам, теперь пакет ценных бумаг принадлежит бывшим и нынешним журналистам. В своем видеообращении Порошенко добавил, что эти два телеканала объединись в холдинг «Свободные медиа». Недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о против олигархов, к которым, частности, документ относит частных лиц, контролирующих медиа.