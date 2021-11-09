Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что продал акции телеканалов «Прямой» и «Пятый канал»

По его словам, теперь пакет ценных бумаг принадлежит бывшим и нынешним журналистам. В своем видеообращении Порошенко добавил, что эти два телеканала объединись в холдинг «Свободные медиа». Недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о против олигархов, к которым, частности, документ относит частных лиц, контролирующих медиа.
2021-11-09T05:08:54+03:00
2021-11-09T05:08:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:08, 09 ноября 2021
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Мне-то еще гораздо легче остальных. Главное на провокации не поддаваться Надеюсь, что как когда-то на путинском Совбезе рассматривали фото моих трусов и обсуждали, как лучше намазать «Новичком» «зону гульфика», так теперь докладывают о секретных данных с камеры, установленной в туал барака 2 отряда ИК-2...