Власти США вновь призывают Россию объяснить стягивание войск к границе с Украиной

Официальный представитель министерства обороны Джон Кирби сказал, что в Пентагоне продолжают наблюдать за вызывающими обеспокоенность передвижениями российских военных. Ранее телеканал CNN сообщил, что во время недавнего визита в Москву директор ЦРУ Уильям Бернс предупредил Кремль о том, что США следят за ситуацией на границе с Украиной.