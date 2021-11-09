Власти США вновь призывают Россию объяснить стягивание войск к границе с Украиной

Официальный представитель министерства обороны Джон Кирби сказал, что в Пентагоне продолжают наблюдать за вызывающими обеспокоенность передвижениями российских военных. Ранее телеканал CNN сообщил, что во время недавнего визита в Москву директор ЦРУ Уильям Бернс предупредил Кремль о том, что США следят за ситуацией на границе с Украиной.
2021-11-09T06:15:00+03:00
2021-11-09T06:17:56+03:00
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06:15, 09 ноября 2021
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Мне-то еще гораздо легче остальных. Главное на провокации не поддаваться Надеюсь, что как когда-то на путинском Совбезе рассматривали фото моих трусов и обсуждали, как лучше намазать «Новичком» «зону гульфика», так теперь докладывают о секретных данных с камеры, установленной в туал барака 2 отряда ИК-2...