Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что его госпитализировали обманным путем и избили

Политик в своем письме, которое представил его адвокат Ника Гварамия, отметил, что ему сказали, что перевозят в гражданскую клинику, но на самом деле из тюрьмы города Рустави накануне доставили в тюремную больницу на окраине Тбилиси. Саакашвили уверен, что там его собираются убить. Он отказывается от медикаментов и настаивает, чтобы к нему допустили личного врача, передает «Интерфакс». Адвокат отметил, что Саакашвили продолжает голодовку, которую держит 40-й день.
2021-11-09T05:08:13+03:00
2021-11-09T05:08:13+03:00
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05:08, 09 ноября 2021
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Мне-то еще гораздо легче остальных. Главное на провокации не поддаваться Надеюсь, что как когда-то на путинском Совбезе рассматривали фото моих трусов и обсуждали, как лучше намазать «Новичком» «зону гульфика», так теперь докладывают о секретных данных с камеры, установленной в туал барака 2 отряда ИК-2...