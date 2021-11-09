Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что его госпитализировали обманным путем и избили

Политик в своем письме, которое представил его адвокат Ника Гварамия, отметил, что ему сказали, что перевозят в гражданскую клинику, но на самом деле из тюрьмы города Рустави накануне доставили в тюремную больницу на окраине Тбилиси. Саакашвили уверен, что там его собираются убить. Он отказывается от медикаментов и настаивает, чтобы к нему допустили личного врача, передает «Интерфакс». Адвокат отметил, что Саакашвили продолжает голодовку, которую держит 40-й день.