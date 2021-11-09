В Уфе и Кемерове сторонники Алексея Навального сообщают, что у них проводят обыски

Силовики пришли рано утром почти к 10 активистам, подсчитал правозащитный проект «ОВД Инфо*». Российские власти считают его иностранным агентом. С каким именно уголовным делом связана новая серия обысков, пока неизвестно.



* "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом.