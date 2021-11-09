Wall Street Journal: у комиссии по ценным бумагам и биржам США могут возникнуть претензии к миллиардеру Илону Маску

Это связано с записью в его «Твиттере». Основатель и крупнейший акционер компании Tesla спросил своих подписчиков, стоит ли ему продать 10% ее акций стоимостью 21 миллиард долларов. Маск сказал, что это единственный доступный ему способ заплатить налоги, потому что он не получает зарплату или бонусы. Акции Tesla накануне упали в цене почти на 5%. Эксперты, опрошенные изданием, отметили, что доказать ущерб инвесторам от записи Маска в «Твиттере» будет непросто.
2021-11-09T04:07:10+03:00
2021-11-09T04:07:10+03:00
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04:07, 09 ноября 2021
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