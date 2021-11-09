Американские сенаторы вновь настаивают на санкциях против «Северного потока – 2»

Как сообщается на сайте комитета по иностранным делам Сената, группа законодателей-республиканцев предложила соответствующую поправку к оборонному бюджету США на 2022 финансовый год. Эта инициатива предполагает введение ограничений в отношении компании –оператора трубопровода из России в Европу. В настоящее время в Германии идет процесс по его сертификации.
2021-11-09T04:06:24+03:00
2021-11-09T04:06:24+03:00
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04:06, 09 ноября 2021
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Мне-то еще гораздо легче остальных. Главное на провокации не поддаваться Надеюсь, что как когда-то на путинском Совбезе рассматривали фото моих трусов и обсуждали, как лучше намазать «Новичком» «зону гульфика», так теперь докладывают о секретных данных с камеры, установленной в туал барака 2 отряда ИК-2...