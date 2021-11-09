Американские сенаторы вновь настаивают на санкциях против «Северного потока – 2»

Как сообщается на сайте комитета по иностранным делам Сената, группа законодателей-республиканцев предложила соответствующую поправку к оборонному бюджету США на 2022 финансовый год. Эта инициатива предполагает введение ограничений в отношении компании –оператора трубопровода из России в Европу. В настоящее время в Германии идет процесс по его сертификации.