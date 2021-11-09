Феминистка Дарья Серенко сообщила об угрозах ее убить из-за записи в соцсетях в защиту мигрантов

По ее словам, она получила сотни сообщений с обещаниями расправы, кроме того, неизвестные выложили в сети ее домашний адрес, попытались взломать ее аккаунты и оформить на нее кредиты. Дарья Серенко отметила, что за этим стоят сторонники движения «Мужское государство*», которое ранее суд признал экстремистским. Поводом стала запись в «Фейсбуке» о том, что в новостях указывают национальность людей, совершивших преступление, только если они мигранты.

* "Мужское государство" - экстремистская организация, запрещённая в России.