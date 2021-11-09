В Кемерове полиция пришла с обысками к соратникам политика Алексея Навального

Об этом ночью сообщил правозащитный проект «ОВД-Инфо*». Российские власти считают его иностранным агентом. Обыски проводят у активистов Дмитрия Диденко, Елизаветы Славинской и Дарьи Романчук. С каким именно делом связаны следственные мероприятия, не уточняется.



* "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом.