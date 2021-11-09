Объем рынка криптовалют превысил 3 триллиона долларов, подсчитало агентство Bloomberg

За год показатель вырос в 4 раза. Этой ночью курс биткоина показал суточный рост в 7,5% и превысил отметку в 67 тысяч долларов, что стало рекордом.
2021-11-09T03:21:00+03:00
2021-11-09T03:21:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:21, 09 ноября 2021
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Мне-то еще гораздо легче остальных. Главное на провокации не поддаваться Надеюсь, что как когда-то на путинском Совбезе рассматривали фото моих трусов и обсуждали, как лучше намазать «Новичком» «зону гульфика», так теперь докладывают о секретных данных с камеры, установленной в туал барака 2 отряда ИК-2...