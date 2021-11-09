На слушания в Конгресс по делу о штурме Капитолия вызваны еще несколько бывших помощников Дональда Трампа

Повестки, в частности, направлены руководителю предвыборной кампании бывшего президента на выборах 2020 года Уильяму Степину, бывшему советнику и пресс-секретарю Джейсону Миллеру и Майклу Флинну, который непродолжительное время был помощником президента по национальной безопасности. В январе сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы помещать утверждению итогов выборов.

