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03:19, 09 ноября 2021

Министр юстиции Грузии утверждает, что Михаил Саакашвили словесно и физически оскорбил сотрудников тюремной больницы

Глава ведомства Рати Брегадзе в интервью телеканалу «Имеди» сказал, что будет принято соответствующее решение. Между тем, адвокат бывшего президента Грузии Ника Гварамия заявил, что при госпитализации Сакашвили накануне был избит. Защитник отметил, что политик продолжает голодовку, которую держит 40-й день.


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