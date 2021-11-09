Парламент Польши сегодня соберется на экстренное заседание из-за обострения на границе с Белоруссией

Накануне в Варшаве заявили, что там скопились несколько тысяч нелегальных мигрантов, которые пытаются прорваться через ограждения. Лидеры Польши, Литвы и Латвии обвиняют власти Белоруссии в использовании мигрантов в качестве гибридного оружия и призывают ужесточить санкции.

