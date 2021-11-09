«Российская ЛГБТ-сеть» намерена обжаловать внесение в реестр иностранных агентов

В организации подчеркнули, что оказывают нуждающимся правовую и психологическую помощь и не занимаются политической деятельностью. Сайт «Российской ЛГБТ-сети» сообщает, что это межрегиональная неправительственная правозащитная организация, которая содействует обеспечению равных прав и уважению человеческого достоинства независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности.