«Российская ЛГБТ-сеть» намерена обжаловать внесение в реестр иностранных агентов

В организации подчеркнули, что оказывают нуждающимся правовую и психологическую помощь и не занимаются политической деятельностью. Сайт «Российской ЛГБТ-сети» сообщает, что это межрегиональная неправительственная правозащитная организация, которая содействует обеспечению равных прав и уважению человеческого достоинства независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности.
2021-11-09T03:18:40+03:00
2021-11-09T03:18:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:18, 09 ноября 2021
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Мне-то еще гораздо легче остальных. Главное на провокации не поддаваться Надеюсь, что как когда-то на путинском Совбезе рассматривали фото моих трусов и обсуждали, как лучше намазать «Новичком» «зону гульфика», так теперь докладывают о секретных данных с камеры, установленной в туал барака 2 отряда ИК-2...