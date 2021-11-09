Бывший лидер США Дональд Трамп намерен объявить, пойдет ли на выборы президента, через год

Политик сказал телеканалу Fox News, что посмотрит на результаты промежуточных выборов в Конгресс. Они пройдут в ноябре 2022 года. Сейчас в Палате представителей большинство у демократов, а в Сенате места между демократами и республиканцами распределены поровну.