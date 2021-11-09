Бывший лидер США Дональд Трамп намерен объявить, пойдет ли на выборы президента, через год

Политик сказал телеканалу Fox News, что посмотрит на результаты промежуточных выборов в Конгресс. Они пройдут в ноябре 2022 года. Сейчас в Палате представителей большинство у демократов, а в Сенате места между демократами и республиканцами распределены поровну.
2021-11-09T02:24:16+03:00
2021-11-09T02:24:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:24, 09 ноября 2021
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Мне-то еще гораздо легче остальных. Главное на провокации не поддаваться Надеюсь, что как когда-то на путинском Совбезе рассматривали фото моих трусов и обсуждали, как лучше намазать «Новичком» «зону гульфика», так теперь докладывают о секретных данных с камеры, установленной в туал барака 2 отряда ИК-2...