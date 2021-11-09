Госдума рассмотрит законопроект, который отменяет ограничение на число сроков для губернаторов

Сейчас глава любого региона не может избираться больше двух раз подряд. Также законопроект о единой системе публичной власти запрещает руководителям регионов называться президентами. С инициативой выступили глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенниников и сенатор Андрей Клишас. Сегодня состоится первое чтение..