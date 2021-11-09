Госдума рассмотрит законопроект, который отменяет ограничение на число сроков для губернаторов

Сейчас глава любого региона не может избираться больше двух раз подряд. Также законопроект о единой системе публичной власти запрещает руководителям регионов называться президентами. С инициативой выступили глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенниников и сенатор Андрей Клишас. Сегодня состоится первое чтение..
2021-11-09T02:23:49+03:00
2021-11-09T02:23:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:23, 09 ноября 2021
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Мне-то еще гораздо легче остальных. Главное на провокации не поддаваться Надеюсь, что как когда-то на путинском Совбезе рассматривали фото моих трусов и обсуждали, как лучше намазать «Новичком» «зону гульфика», так теперь докладывают о секретных данных с камеры, установленной в туал барака 2 отряда ИК-2...