Технический сбой с сертификатами о вакцинации затронул 300 тысяч человек, сообщил министр Максут Шадаев

По словам главы министерства связи и цифровых коммуникаций, причиной стала спешка из-за необходимости оперативно обновить сертификаты по требованию Минздрава, передает «Интерфакс». Накануне пользователи сайта Госуслуг стали сообщать, что срок действия их сертификатов о вакцинации уменьшился с года до 6 месяцев. Позже власти признали, что это ошибка. Цифровые коды на основе этих сертификатов нужны в ряде регионов для посещения общественных мест.