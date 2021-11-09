Технический сбой с сертификатами о вакцинации затронул 300 тысяч человек, сообщил министр Максут Шадаев

По словам главы министерства связи и цифровых коммуникаций, причиной стала спешка из-за необходимости оперативно обновить сертификаты по требованию Минздрава, передает «Интерфакс». Накануне пользователи сайта Госуслуг стали сообщать, что срок действия их сертификатов о вакцинации уменьшился с года до 6 месяцев. Позже власти признали, что это ошибка. Цифровые коды на основе этих сертификатов нужны в ряде регионов для посещения общественных мест.
2021-11-09T02:23:26+03:00
2021-11-09T02:23:26+03:00
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02:23, 09 ноября 2021
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Мне-то еще гораздо легче остальных. Главное на провокации не поддаваться Надеюсь, что как когда-то на путинском Совбезе рассматривали фото моих трусов и обсуждали, как лучше намазать «Новичком» «зону гульфика», так теперь докладывают о секретных данных с камеры, установленной в туал барака 2 отряда ИК-2...