Адвокат экс-президента Грузии заявил, что Михаила Саакашвили избили после госпитализации в тюремную больницу

Защитник Ника Гварамия зачитал письмо политика, в котором говорится, что бывшего лидера страны несколько раз ударили по шее и таскали за волосы. По словам адвоката, Саакашвили отказывается от лечения в тюремной больнице, не принимает медикаменты и продолжает голодовку, которую держит 40-й день, передает «Интерфакс». Накануне Саакашвили был доставлен вертолетом из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу на окраине Тбилиси. В центре столицы его сторонники вышли на акцию протеста. Информации о задержаниях не было.
2021-11-09T02:23:01+03:00
2021-11-09T02:23:01+03:00
https://echo.msk.ru/news/2932882-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:23, 09 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Мне-то еще гораздо легче остальных. Главное на провокации не поддаваться Надеюсь, что как когда-то на путинском Совбезе рассматривали фото моих трусов и обсуждали, как лучше намазать «Новичком» «зону гульфика», так теперь докладывают о секретных данных с камеры, установленной в туал барака 2 отряда ИК-2...