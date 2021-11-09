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02:23, 09 ноября 2021

Адвокат экс-президента Грузии заявил, что Михаила Саакашвили избили после госпитализации в тюремную больницу

Защитник Ника Гварамия зачитал письмо политика, в котором говорится, что бывшего лидера страны несколько раз ударили по шее и таскали за волосы. По словам адвоката, Саакашвили отказывается от лечения в тюремной больнице, не принимает медикаменты и продолжает голодовку, которую держит 40-й день, передает «Интерфакс». Накануне Саакашвили был доставлен вертолетом из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу на окраине Тбилиси. В центре столицы его сторонники вышли на акцию протеста. Информации о задержаниях не было.


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