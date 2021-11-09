Федеральная палата адвокатов не поддержала коллег, которых внесли в реестр иностранных агентов

Первый вице-президент организации Евгений Семеняко заявил, что защитник Иван Павлов* якобы дал возможность для принятия такого решения, потому что в последнее время больше позиционировал себя как политик, передает «Интерфакс». Семеняко, который также возглавляет Адвокатскую палату Петербурга, призвал юристов извлечь из этого урок.

Накануне министерство юстиции внесло Ивана Павлова и нескольких его коллег, которые оказывают помощь обвиняемым в госизмене, в реестр СМИ-иноагентов. Иван Павлов сказал нашей радиостанции, что намерен опротестовать решение Минюста.



* Иван Павлов - физлицо, признанное иностранным агентом.